Боррель від імені ЄС у зв'язку з кібератаками спонсорованого РФ угруповання АРТ28: не потерпимо і використаємо весь спектр реагування

У зв'язку з кібератаками угруповання АРТ28, що спонсорується Російською федерацією, на Німеччину та Чехію, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені Співтовариства виступив із заявою, у якій попередив, що ЄС не потерпить зловмисної поведінки РФ у кіберпросторі та сповнений рішучості використати весь спектр реагування.

Текст заяви поширено в п'ятницю в Брюсселі Радою ЄС. "Європейський Союз і його держави-члени разом із міжнародними партнерами рішуче засуджують зловмисну кіберкампанію, що її проводить контрольована Росією Advanced Persistent Threat Actor 28 (APT28) проти Німеччини та Чехії", - ідеться в заяві. Боррель зазначив, що сьогодні Німеччина публічно поділилася своєю оцінкою компрометації APT28 різних облікових записів електронної пошти керівника Соціал-демократичної партії Німеччини, так само як і Чехія оголосила про те, що її установи стали мішенню цієї кіберкампанії.

Він також нагадав, що нападів "цього ж самого суб'єкта загрози" зазнавали державні установи, відомства та організації в державах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції, а 2020 року ЄС запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за атаки APT28, спрямовані на Федеральний парламент Німеччини 2015 року.

"Шкідлива кібер-кампанія демонструє безперервну модель безвідповідальної поведінки Росії в кіберпросторі, націлену на демократичні інститути, урядові установи та постачальників критично важливої інфраструктури по всьому Європейському Союзу та за його межами. Така поведінка суперечить нормам ООН про відповідальну поведінку держав у кіберпросторі, таким як завдання шкоди використанню та експлуатації критично важливої інфраструктури. Ігноруючи міжнародну безпеку і стабільність, Росія неодноразово використовувала APT28 для проведення шкідливої кібердіяльності проти ЄС, його держав-членів і міжнародних партнерів, насамперед України", - деталізується в заяві.

У зв'язку з цим Високий представник запевнив, що ЄС "не терпітиме такої зловмисної поведінки, особливо дій, спрямованих на деградацію нашої критично важливої інфраструктури, ослаблення соціальної згуртованості та вплив на демократичні процеси з огляду на цьогорічні вибори в ЄС і в більше ніж у 60 країнах світу". "ЄС та його держави-члени продовжуватимуть співпрацювати з нашими міжнародними партнерами для просування відкритого, вільного, стабільного та безпечного кіберпростору. ЄС сповнений рішучості використовувати весь спектр заходів для запобігання, стримування і реагування на зловмисну поведінку Росії в кіберпросторі", - запевнив Боррель.