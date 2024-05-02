Події

19:58 02.05.2024

На фронті за добу було 106 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку окупантів

2 хв читати
На фронті за добу було 106 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку окупантів

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки й штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському й херсонському напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 106 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На авдіївському напрямку наші захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - ідеться у зведенні.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 19 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Там ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На лиманському напрямку відбито 12 ворожих атак у районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині; у районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На куп'янському напрямку українські військові відбили дев'ять атак у районах Синьківки, Новоєгорівки, Кислівки та Берестового Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

"На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області... На оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку на позиції наших захисників у районі Роботиного Запорізької області", - йдеться у зведенні.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському й поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 02.05.2024
Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:58 02.05.2024
Українська авіація завдала за добу ударів по 9 місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала за добу ударів по 9 місцях скупчення окупантів

07:49 02.05.2024
Ворог за добу втратив 1030 осіб

Ворог за добу втратив 1030 осіб

07:29 02.05.2024
Українська армія 39 атак відбила на авдіївському напрямку, загалом за добу відбулося 121 бойове зіткнення

Українська армія 39 атак відбила на авдіївському напрямку, загалом за добу відбулося 121 бойове зіткнення

07:22 02.05.2024
Росіяни за добу здійснили п’ять ракетних і 63 авіаудари

Росіяни за добу здійснили п’ять ракетних і 63 авіаудари

19:24 01.05.2024
Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника

19:22 01.05.2024
За добу ворог завдав двох ракетних і 41 авіаудару, обстріляв понад 125 населених пунктів

За добу ворог завдав двох ракетних і 41 авіаудару, обстріляв понад 125 населених пунктів

19:11 01.05.2024
На фронті зафіксовано 100 бойових зіткнень, ЗС України відбили 33 атаки на авдіївському напрямку

На фронті зафіксовано 100 бойових зіткнень, ЗС України відбили 33 атаки на авдіївському напрямку

08:08 01.05.2024
ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

07:36 01.05.2024
Генштаб ЗС України: На фронті сталося 122 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗС України: На фронті сталося 122 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макрон підтвердив, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну

Окупанти вдарили по Дергачах, постраждали 4 дитини - ОВА

Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас, ситуація в районі Часового Яру контрольована, другу лінію оборони укріплено - ОСУВ "Хортиця"

Україна не має реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США - Стефанішина

Україна розглядає механізм ленд-лізу як запобіжник проти політичної дестабілізації серед союзників - Стефанішина

ОСТАННЄ

Ворожий комплекс спостереження "Муром-М" вразили ударні БПЛА в селищі Бєлгородської області

115-та ОМБр спростувала інформацію про те, що бригада відповідальна за крах оборони в районі Очеретиного

У Криворізькому районі ППО збила безпілотник

У Золотій Балці в результаті обстрілу постраждав мирний житель

Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у Саміті миру - Єрмак

Росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки й лінію електропередач

У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Президент на Ставці заслухав доповідь про ступінь готовності фортифікаційних рубежів

Міносвіти розподілило 18,8 млрд грн між 134 вишами, найбільше отримали Київська й Львівська політехніки

Макрон підтвердив, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА