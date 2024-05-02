На фронті за добу було 106 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 31 атаку окупантів

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки й штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському й херсонському напрямках.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 106 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку. "На авдіївському напрямку наші захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - ідеться у зведенні.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 19 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Там ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На лиманському напрямку відбито 12 ворожих атак у районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині; у районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На куп'янському напрямку українські військові відбили дев'ять атак у районах Синьківки, Новоєгорівки, Кислівки та Берестового Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

"На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив три безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області... На оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку на позиції наших захисників у районі Роботиного Запорізької області", - йдеться у зведенні.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському й поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.