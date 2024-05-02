Події

13:07 02.05.2024

Україна не має реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США - Стефанішина

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Україна не має реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна не має реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США.

"У короткостроковій перспективі - ні. У довгостроковій - це європейський стрижень оборони через формування відповідного оборонного ринку", - сказала Стефанішина на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у четвер, відповідаючи на запитання, чи має Україна реалістичний план "Б" без допомоги США.

Теги: #сша #україна #європа

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