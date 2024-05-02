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09:04 02.05.2024

ГУР: Окупанти запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС

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ГУР: Окупанти запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС

Російські окупаційні війська використовують захоплену територію Запорізької атомної електростанції для запусків дронів-камікадзе над ядерними реакторами, а також для тренувань пілотів FPV-дронів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні навколо станції", - наводяться слова представника ГУР Міноборони Андрія Черняка в телеграм.

Зазначається, що окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА просто біля шостого реактора ЗАЕС. Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак.

Крім того, з літа 2023 року територію захопленої АЕС росіяни почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів. "Цим займається так звана школа "арханґєл", яка фінансується головним управлінням генштабу РФ (колишнє "ГРУ")", - розповіли в розвідці.

"Відео з ворожого FPV-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, яке говорить про постачання дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ", - ідеться в повідомленні.

Теги: #аес #запорізька #дрони

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