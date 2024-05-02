Події

08:25 02.05.2024

Унаслідок ворожого обстрілу Гірника на Донеччині загинули двоє цивільних і поранені шестеро

1 хв читати

Російські війська в середу здійснили обстріл міста Гірник у Донецькій області, внаслідок цього загинули двоє цивільних і поранено шестеро, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Донеччина. Учора росіяни обстріляли місто Гірник. Внаслідок ворожого удару 2 людини загинули і 6 отримали поранення", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що медики ДСНС в Івано-Франківській області надали одному пораненому першу медичну допомогу і транспортували до лікарні.

Також унаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі в приватному житловому секторі.

Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів та приватного житлового будинку.

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:13 01.05.2024
До 13 людей зросла кількість постраждалих у результаті обстрілу Золочева

До 13 людей зросла кількість постраждалих у результаті обстрілу Золочева

20:01 01.05.2024
В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

19:09 01.05.2024
Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

19:05 01.05.2024
Окупанти обстріляли село під Харковом, загинула літня жінка - прокуратура

Окупанти обстріляли село під Харковом, загинула літня жінка - прокуратура

17:20 01.05.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна жителька - Синєгубов

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна жителька - Синєгубов

17:10 01.05.2024
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб - МВС

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб - МВС

17:03 01.05.2024
Відомо про двох загиблих і шістьох поранених унаслідок обстрілу Гірника Донецької області - голова ОВА

Відомо про двох загиблих і шістьох поранених унаслідок обстрілу Гірника Донецької області - голова ОВА

15:16 01.05.2024
У Нікополі четверо постраждалих після атаки РФ - обладміністрація

У Нікополі четверо постраждалих після атаки РФ - обладміністрація

11:42 01.05.2024
Окупанти завдали ударів по Харкову та передмістю, без постраждалих

Окупанти завдали ударів по Харкову та передмістю, без постраждалих

18:53 30.04.2024
На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені три кафе, шість приватних будинків - голова ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені три кафе, шість приватних будинків - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинули четверо мирних жителів, поранені вісім - ОВА

ГУР: Окупанти запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС

За добу на Харківщині загинули чотири мирні жителі у результаті ворожих обстрілів

ОСТАННЄ

Російський ракетний удар по Одесі знищив посилки на "Новій пошті" на 3 млн грн

Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

У Запорізькій області на Великдень буде посилено заходи безпеки - голова ОВА

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

Обстріляна територія шахти на Донеччині, споживання знижується в умовах потепління - Міненерго

На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинули четверо мирних жителів, поранені вісім - ОВА

В Україні презентували проєкт для підлітків для розвитку м'яких навичок і подолання освітніх втрат "ПОВІР"

У Києві на ст. метро "Звіринецька" розпочали встановлення нової назви

На Миколаївщині уламками збитої ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру

Бронь для військовозобов'язаних співробітників оформили 11 перевізників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА