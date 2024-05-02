Унаслідок ворожого обстрілу Гірника на Донеччині загинули двоє цивільних і поранені шестеро

Російські війська в середу здійснили обстріл міста Гірник у Донецькій області, внаслідок цього загинули двоє цивільних і поранено шестеро, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Донеччина. Учора росіяни обстріляли місто Гірник. Внаслідок ворожого удару 2 людини загинули і 6 отримали поранення", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що медики ДСНС в Івано-Франківській області надали одному пораненому першу медичну допомогу і транспортували до лікарні.

Також унаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі в приватному житловому секторі.

Вогнеборці ліквідували загоряння гаражів та приватного житлового будинку.