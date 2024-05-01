За добу ворог завдав двох ракетних і 41 авіаудару, обстріляв понад 125 населених пунктів

За добу ворог завдав двох ракетних і 41 авіаційного удару, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим у середу ввечері, ворог завдав авіаційних ударів у районах Водолаги, Ямного Сумської області, Веселого, Харкова, Вовчанська Харківської області, Діліївки, Желанного, Костянтинівки, Старомайорського Донецької області, Лобкового Запорізької області, Ольгівки, Тягинки, Велетенського Херсонської області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 125 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.