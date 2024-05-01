На фронті зафіксовано 100 бойових зіткнень, ЗС України відбили 33 атаки на авдіївському напрямку

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом доби на лінії фронту зафіксовано 100 бойових зіткнень, українські захисники відбили 33 ворожі атаки на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи з займаних рубежів", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в середу ввечері.

Також ЗСУ відбили 11 атак окупантів на куп'янському напрямку біля Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Берестового, Копанки Харківської області, Стельмахівки Луганської області, 9 атак - на лиманському напрямку поблизу Греківки, Невського і Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів Донецької області.

Крім цього, на бахмутському напрямку українські військові відбили 14 атак неподалік Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Спірного, Нового Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне становище.

Своєю чергою, противник 17 разів за підтримки авіації намагався порвати оборону ЗСУ на новопавлівському напрямку в Красногорівці, Георгіївці, Новомихайлівці, Водяному та Урожайному Донецької області. Також окупанти двічі атакували українські позиції на оріхівському напрямку біля Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області, 5 разів - поблизу Кринків на херсонському напрямку.