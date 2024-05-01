Події

16:06 01.05.2024

До Києва прибула заступниця адміністратора USAID

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До Києва прибула заступниця адміністратора USAID

В Україну прибула заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Із поверненням до Києва, заступнице адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман! Я з нетерпінням чекаю можливості разом з вами на власні очі побачити, як підтримка України з боку USAID ще більше зміцнила її стійкість до жорстоких російських обстрілів і сприяє її економічному відновленню", - написала Брінк у соцмережі Х.

Теги: #usaid #київ #візит

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