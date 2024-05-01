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15:16 01.05.2024

У Нікополі четверо постраждалих після атаки РФ - обладміністрація

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У Нікополі четверо постраждалих після атаки РФ - обладміністрація

Чотири жителі Нікополя Дніпропетровської області постраждали внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі вже четверо постраждалих. Від артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома", - написав Лисак у телеграмі у середу.

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджені будівлі кількох відділень місцевої лікарні та "швидкої допомоги", школа та спортивний майданчик. "Побиті 7 приватних будинків, 6 господарських споруд. Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали", - розповів Лисак.

Як повідомлялося, російські війська ввечері та вночі у вівторок атакували Нікополь Дніпропетровської області важкою артилерією та РСЗВ. Постраждала 82-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Теги: #постраждалі #обстріл #дніпропетровська_область

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