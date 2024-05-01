Генштаб ЗС України: На фронті сталося 122 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

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Минулої доби на фронті відбулося 122 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 середи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону у Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак поблизу населених пунктів Берестове, на схід від Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку відбито 21 атаку, здійснену противником біля Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 33 атаки біля населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників поблизу Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір'я Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, зробив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ.