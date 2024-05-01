Події

07:25 01.05.2024

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

1 хв читати
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06:00 у середу.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальні БПЛА противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 01.05.2024
ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

07:36 01.05.2024
Генштаб ЗС України: На фронті сталося 122 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗС України: На фронті сталося 122 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

07:30 01.05.2024
Генштаб ЗС України: Минулої доби армія РФ здійснила вісім ракетних і 61 авіаудар

Генштаб ЗС України: Минулої доби армія РФ здійснила вісім ракетних і 61 авіаудар

03:43 01.05.2024
Війська РФ за минулий день 58 разів обстріляли громади Сумської області

Війська РФ за минулий день 58 разів обстріляли громади Сумської області

19:55 30.04.2024
Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження противника

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження противника

19:51 30.04.2024
Росіяни за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів по території України

Росіяни за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів по території України

19:49 30.04.2024
На лінії фронту за добу зафіксовано 96 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу зафіксовано 96 бойових зіткнень

07:54 30.04.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 22 танки

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 22 танки

07:43 30.04.2024
Українські ракетники за добу завдали ударів по двох станціях радіолокації РФ

Українські ракетники за добу завдали ударів по двох станціях радіолокації РФ

07:36 30.04.2024
За добу сталося 115 бойових зіткнень, ЗС України стримують окупантів на семи напрямках

За добу сталося 115 бойових зіткнень, ЗС України стримують окупантів на семи напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

ОСТАННЄ

Окупанти за добу завдали 383 удари по шести населених пунктах Запорізької області, є поранений

Ворог обстріляв 13 населених пунктів Херсонської області

РФ тричі атакувала Нікополь Дніпропетровської області, постраждала жінка

1 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Колумбійський університет погрожує виключити студентів-учасників пропалестинського протесту

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

Президент Грузії закликає припинити розгін акції в Тбілісі

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Заступник голови ОП Мудра: "право сили завжди програє силі права"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА