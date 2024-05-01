Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06:00 у середу.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальні БПЛА противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.