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20:01 30.04.2024

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення на шляху створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

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Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення на шляху створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Комітету міністрів Ради Європи, яке доручає генеральному секретарю Ради Європи підготувати документи для сприяння консультаціям в Основній групі та підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення спеціального трибуналу.

Як написав Кулеба у соцмережі Х, рішення доручає Генеральному секретареві Ради Європи підготувати документи для сприяння консультаціям в Основній групі та для підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення Трибуналу.

"Рішення також передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо організації підтримки такого трибуналу, її фінансування та інших питань", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, це важливий практичний крок на шляху до створення Спецтрибуналу.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб повноцінно функціонуючий трибунал здійснив справедливе правосуддя. Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити у мирному та безпечному світі", - наголосив глава МЗС.

 

Теги: #рада_європи #кулеба #спецтрибунал

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