Події

19:51 30.04.2024

Росіяни за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів по території України

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Росіяни за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів, а також здійснили 109 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 125 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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