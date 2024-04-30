Росіяни за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів, а також здійснили 109 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 125 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.