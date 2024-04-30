Події

19:49 30.04.2024

На лінії фронту за добу зафіксовано 96 бойових зіткнень

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На лінії фронту за добу зафіксовано 96 бойових зіткнень

На лінії фронту на півдні та сході України минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку українськими воїнами відбито 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак, здійснених противником біля населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянське лісництво Луганської області, а також Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 24 атаки поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Клещіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне становище.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 23 атаки неподалік населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 10 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації двічі атакував позиції українських захисників у Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 2 невдалі атаки на позиції українських військ поблизу населеного пункту Кринки Херсонської області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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