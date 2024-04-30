Чарльз III повернувся до громадських обов'язків після діагностування раку

Король Великої Британії Чарльз III у вівторок повернувся до громадських обов'язків уперше після діагностування у нього раку і відвідав онкологічний центр у Лондоні, де зустрівся з медиками та пацієнтами, передає Sky News.

"План лікування Його Величності буде продовжено, але лікарі достатньою мірою задоволені прогресом, тому король може відновити виконання деяких громадських обов'язків", - ідеться в заяві Букінгемського палацу.

Виступ Чарльза III у вівторок в онкологічному центрі університетського коледжу Макміллан у Лондоні став першим відтоді, як у самого монарха діагностували рак і оголосили про це в лютому цього року. Король поспілкувався з пацієнтами центру та їхніми родинами.

Також Чарльз III став покровителем благодійної організації Cancer Research UK. Він прийняв цей обов'язок від своєї матері - покійної Єлизавети II, яка раніше була покровителькою організації.