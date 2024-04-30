Події

07:36 30.04.2024

За добу сталося 115 бойових зіткнень, ЗС України стримують окупантів на семи напрямках

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За добу сталося 115 бойових зіткнень, ЗС України стримують окупантів на семи напрямках

Минулої доби сталося 115 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують стримувати окупантів на семи напрямках, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка, 30 квітня.

На куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак біля населених пунктів Берестове та Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку відбито 13 атак, здійснених противником за підтримки авіації, поблизу населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне становище.

На авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки у населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйово, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 7 разів атакував позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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