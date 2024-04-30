Війська РФ за добу здійснили п’ять ракетних та 47 авіаударів, а також 90 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, сказано в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка.

За даними Генштабу, за минулу добу авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка Чернігівської області; Усок Сумської області; Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків; Стельмахівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Семенівка, Парасковіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Архангельське, Калинове, Новокалинове, Очеретине, Яснобродівка, Карлівка, Новопокровське, Євгенівка, Воздвиженка, Олександропіль, Макарівка, Старомайорське, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Михайлівка, Львове, Кринки та Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем було понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури", - наголошується у зведенні.