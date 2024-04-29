У Харкові перейменовано дві станції метро та понад 360 топонімів

Міський голова Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про перейменування станції метро "Пушкінська" і "Південний вокзал".

"Ст. м. "Пушкінська" тепер називатиметься ст. м. "Ярослава Мудрого", а ст. м. "Південний вокзал" - ст. м. "Вокзальна", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Крім того, Терехов підписав розпорядження про перейменування 367 топонімів, назви яких пов'язані з країною-агресором.

Зокрема, тепер у місті є вул. Генріха Алтуняна, Василя Вишиваного, Всеволода Нестайка, Марії Заньковецької, Ейнштейна, Володимира Вакуленка, Захара Беркута, Шопена, Антона Дербілова, Яни Червоної, пров. Бандуристів, Милосердя, Гаазький тощо.

Зі списком усіх перейменованих топонімів можна ознайомитися на сайті міськради.