Генштаб ЗС України: Російські війська протягом доби завдали чотирьох ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів із РСЗВ

Російські війська протягом доби завдали 4 ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів із РСЗВ, піддали артилерійському і мінометному обстрілу понад 85 населених пунктів України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Загалом ворог завдав 4 ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 85 населених пунктів, авіаційних ударів було завдано по районах населених пунктів Донецької, Луганської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - зазначається в повідомленні.