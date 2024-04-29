Генштаб ЗС України: Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 27 атак ворога

Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення, на бахмутському напрямку сили оборони України відбили 27 атак ворога, на авдіївському - 18, на новопавлівському - 15, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

Як повідомляє Генштаб у фейсбуці, на куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак біля населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, на лиманському напрямку - 9 атак поблизу населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне положення", - інформує Генштаб.

На авдіївському напрямку за добу відбито 18 атак російських військ неподалік населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області, "де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів".

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону ЗСУ. На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції Сил оборони поблизу Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - зазначено в повідомленні ЗСУ.