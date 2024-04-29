Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала ударів по п’яти локаціях противника, ракетники уразили одну

Протягом доби українська авіація та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 6 локаціях противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 району зосередження особового складу противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.