Події

19:43 29.04.2024

Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала ударів по п’яти локаціях противника, ракетники уразили одну

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Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала ударів по п’яти локаціях противника, ракетники уразили одну

Протягом доби українська авіація та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 6 локаціях противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 району зосередження особового складу противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

 

Теги: #фронт #зведення

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