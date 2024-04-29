Стефанчук і Столтенберг обговорили безпекові питання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили питання безпеки.

"Під час зустрічі сторони насамперед обговорили безпекову ситуацію. Особлива увага - на оборонних потребах, це передусім додаткові системи ППО, артилерія, дрони та антидронові системи", - повідомила пресслужба апарату Верховної Ради в понеділок.

За словами Стефанчука, "Росія продовжує скоювати злочини в Україні, вбиваючи мирне населення й руйнуючи цивільну інфраструктуру", і тому важлива подальша підтримка НАТО і країн-членів альянсу.

Спікер парламенту наголосив, що візит Столтенберга в Україну є сигналом для всіх: українців, міжнародних партнерів і ворога, що Україна не одна у своїй боротьбі з агресором.

Стефанчук нагадав, що членство України в Європейському Союзі та НАТО закріплено в Конституції і є її стратегічним курсом, тому Україна очікує просування до членства в альянсі на Вашингтонському саміті НАТО.

Стефанчук також повідомив, що Верховна Рада ухвалює багато законодавчих актів, які наближають Україну до НАТО.

"Для України й українців НАТО є тим оборонним альянсом, який може допомогти нам захистити наші спільні принципи, за які сьогодні віддають життя найкращі сини й дочки України", - наголосив він.