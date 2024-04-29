Події

19:09 29.04.2024

Стефанчук і Столтенберг обговорили безпекові питання

1 хв читати
Стефанчук і Столтенберг обговорили безпекові питання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили питання безпеки.

"Під час зустрічі сторони насамперед обговорили безпекову ситуацію. Особлива увага - на оборонних потребах, це передусім додаткові системи ППО, артилерія, дрони та антидронові системи", - повідомила пресслужба апарату Верховної Ради в понеділок.

За словами Стефанчука, "Росія продовжує скоювати злочини в Україні, вбиваючи мирне населення й руйнуючи цивільну інфраструктуру", і тому важлива подальша підтримка НАТО і країн-членів альянсу.

Спікер парламенту наголосив, що візит Столтенберга в Україну є сигналом для всіх: українців, міжнародних партнерів і ворога, що Україна не одна у своїй боротьбі з агресором.

Стефанчук нагадав, що членство України в Європейському Союзі та НАТО закріплено в Конституції і є її стратегічним курсом, тому Україна очікує просування до членства в альянсі на Вашингтонському саміті НАТО.

Стефанчук також повідомив, що Верховна Рада ухвалює багато законодавчих актів, які наближають Україну до НАТО.

"Для України й українців НАТО є тим оборонним альянсом, який може допомогти нам захистити наші спільні принципи, за які сьогодні віддають життя найкращі сини й дочки України", - наголосив він.

Теги: #столтенберг #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 29.04.2024
Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

19:04 29.04.2024
Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

18:51 29.04.2024
Столтенберг очікує від саміту НАТО у Вашингтоні посилення ролі альянсу в координації допомоги Україні

Столтенберг очікує від саміту НАТО у Вашингтоні посилення ролі альянсу в координації допомоги Україні

18:32 29.04.2024
Столтенберг виступив у Верховній Раді

Столтенберг виступив у Верховній Раді

18:18 29.04.2024
Стефанчук і польські парламентарії обговорили шлях України до ЄС і НАТО

Стефанчук і польські парламентарії обговорили шлях України до ЄС і НАТО

16:50 29.04.2024
Зеленський обговорив зі Столтенбергом шляхи відбиття агресії РФ і подальшу взаємодію з НАТО

Зеленський обговорив зі Столтенбергом шляхи відбиття агресії РФ і подальшу взаємодію з НАТО

16:08 29.04.2024
Столтенберг: Очікуємо нових оголошень від союзників щодо постачання систем ППО в Україну, акцент - на Patriot

Столтенберг: Очікуємо нових оголошень від союзників щодо постачання систем ППО в Україну, акцент - на Patriot

15:55 29.04.2024
Нам необхідні багаторічні фінансові зобов'язання щодо підтримки України - Столтенберг

Нам необхідні багаторічні фінансові зобов'язання щодо підтримки України - Столтенберг

15:35 29.04.2024
Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва

Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва

05:38 26.04.2024
Столтенберг: ще не пізно для перемоги України, але союзникам необхідно прискоритися

Столтенберг: ще не пізно для перемоги України, але союзникам необхідно прискоритися

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

ОСТАННЄ

Начальники генштабів країн НАТО радитимуться в Брюсселі 16 травня у межах Військового комітету альянсу

У Харкові перейменовано дві станції метро та понад 360 топонімів

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

АсМАП просить прем'єра вирішити проблему мобілізації водіїв-далекобійників прямо з рейсів

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Генштаб ЗС України: Російські війська протягом доби завдали чотирьох ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів із РСЗВ

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Росіяни вдарили двома КАБами по селу на Сумщині, зруйнували школу

Генштаб ЗС України: Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 27 атак ворога

Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала ударів по п’яти локаціях противника, ракетники уразили одну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА