На фронті за добу сталося 131 бойове зіткнення, ЗС України відбили 55 атак на авдіївському напрямку

Російські окупанти активізували зусилля на авдіївському напрямку, загалом за добу сталося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 понеділка.

Так, на куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак поблизу населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку ворог провів 18 атак біля населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 29 атак неподалік населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 55 атак у населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та на захід від Семенівки Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції українських захисників поблизу Старомайорського Донецької області.

На Херсонщині ворог 5 разів атакував позиції українських захисників на лівобережжі Дніпра біля населеного пункту Кринки Херсонської області.

Минулої доби сталося 131 бойове зіткнення, зазначили в штабі.