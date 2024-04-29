Росіяни за добу здійснили один ракетний та 82 авіаудари

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Ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, також здійснив 108 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок вранці.

Також минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки, Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Також, під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.