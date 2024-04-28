Росіяни за добу завдали одного ракетного та 49 авіаударів по території України

Російські окупанти завдали 1 ракетного та 49 авіаційних ударів, а також здійснили 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, ворог завдав авіаудару поблизу населеного пункту Велика Писарівка Харківської області.

Також артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Іскрисківщина, Басівка Сумської області.