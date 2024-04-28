Події

19:43 28.04.2024

За добу на лінії фронту сталося 112 бойових зіткнень

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За добу на лінії фронту сталося 112 бойових зіткнень

За добу на лінії фронту на сході та півдні України було зафіксовано 112 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку українськими воїнами відбито 4 атаки біля населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Сеньківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області. Противник завдав авіаудару неподалік Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області.

На бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 24 атаки у населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне становище. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 40 атак біля населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та Семенівка Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи. Також противник завдав авіаударів поблизу населених пунктів Олександропіль та Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Архангельське, Сокіл та Новопокровське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації тричі атакував позиції українських захисників поблизу Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед яких Малинівка, Білогір'я, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

На херсонському напрямку на лівобережжі Дніпра за підтримки авіації ворог тричі атакував позиції українських захисників біля населеного пункту Кринки Херсонської області. Також завдав авіаударів у населених пунктів Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Величезне, Кізомис Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед яких Іванівка, Новотягинка, Величезне, Кізомис Херсонської області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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