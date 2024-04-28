Події

18:58 28.04.2024

Агресор у неділю обстрілював Нікополь та Покровську ОТГ – голова ОВА

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Агресор у неділю обстрілював Нікополь та Покровську ОТГ – голова ОВА

Російські війська у неділю обстрілювали Нікополь та Покровську ОТГ, є пошкодження житлової інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за день противник обстрілював Нікопольщину. Застосовував важку артилерію", - сказано у його телеграм-каналі.

Також, за словами Лисака, у Нікополі ворожими снарядами пошкоджено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди.

Крім того, агресор атакував території у Покровській сільській громаді, їх обстежують. Проте, за словами голови ОВА, люди не постраждали.

"Попри сирени, в інших районах Дніпропетровщини було тихо", - підсумував Лисак.

Теги: #обстріл #нікопольський

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