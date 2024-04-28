Ворог уночі та вранці обстрілював Миколаївську область, є пошкодження рекреаційних об'єктів, житлових будинків та об'єкта теплогенерації

Російські окупанти атакували безпілотниками Миколаївську область, повідомив голова ОВА Віталій Кім у неділю вранці.

"Миколаїв: вранці, 28 квітня, о 04:45 ворог атакував БПЛА типу "Shahed-131/136" місто. У результаті чого сильно пошкоджено будівлю готелю, сталася пожежа, яку було оперативно ліквідовано. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об'єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також очільник ОВА повідомив, що було атаковано також Миколаївський район.

"Миколаївський район: Учора, 27 квітня, о 17:25 ворог направив дрон-камікадзе типу "Ланцет" по Березанській громаді. Постраждалих немає. Також учора, 27 квітня, о 21:41, 21:46 та 22:28 ворогом здійснено артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає", - написав Кім.