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07:31 28.04.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 88 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

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Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 88 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 неділі.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак біля населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка в Луганській області.

На лиманському напрямку ворог провів 14 атак поблизу Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак неподалік населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та на захід від Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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