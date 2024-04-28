Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 32 ракетних і 64 авіаудари

Ворог завдав 32 ракетних і 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну - задіяли 4 БПЛА типу Shahed і 5 БПЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БПЛА типу Shahed та 1 БПЛА невстановленого типу були знищені.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Олександро-Шультине, Спірне, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Щербинівка, Семенівка, Євгенівка, Новоолександрівка, Новокалинове, Архангельське, Новожеланне, Карлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Кринки, Іванівка, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.