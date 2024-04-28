Mercedes-Benz заявляє, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельних двигунів

Німецький виробник автомобілів Mercedes-Benz повідомив у суботу, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельного палива, і компанії більше не висувають звинувачення, повідомляє агентство Reuters.

Mercedes-Benz повністю співпрацював з Мін'юстом США, заявила Рената Юнго Брюнгер, член ради директорів з питань чесності, управління та сталого розвитку Mercedes, у заяві, надісланій електронною поштою.

"Рішенням Міністерства юстиції ми робимо ще один важливий крок до правової визначеності у зв'язку з різними розглядами щодо дизельного палива", - сказала вона, підтверджуючи раніше повідомлення німецької газети Handelsblatt про рішення Міністерства юстиції.

У 2016 році Міністерство юстиції США закликало Mercedes-Benz провести внутрішнє розслідування можливих маніпуляцій із значеннями викидів у дизельних автомобілях. Автовиробника звинуватили в тому, що він обманював споживачів неправдивими відомостями про свої автомобілі BlueTEC, які він позиціонував як "найчистіший і найсучасніший дизельний двигун у світі".