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01:42 28.04.2024

Mercedes-Benz заявляє, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельних двигунів

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Mercedes-Benz заявляє, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельних двигунів

Німецький виробник автомобілів Mercedes-Benz повідомив у суботу, що Міністерство юстиції США завершило розслідування скандалу з викидами дизельного палива, і компанії більше не висувають звинувачення, повідомляє агентство Reuters.

Mercedes-Benz повністю співпрацював з Мін'юстом США, заявила Рената Юнго Брюнгер, член ради директорів з питань чесності, управління та сталого розвитку Mercedes, у заяві, надісланій електронною поштою.

"Рішенням Міністерства юстиції ми робимо ще один важливий крок до правової визначеності у зв'язку з різними розглядами щодо дизельного палива", - сказала вона, підтверджуючи раніше повідомлення німецької газети Handelsblatt про рішення Міністерства юстиції.

У 2016 році Міністерство юстиції США закликало Mercedes-Benz провести внутрішнє розслідування можливих маніпуляцій із значеннями викидів у дизельних автомобілях. Автовиробника звинуватили в тому, що він обманював споживачів неправдивими відомостями про свої автомобілі BlueTEC, які він позиціонував як "найчистіший і найсучасніший дизельний двигун у світі".

Теги: #сша #розслідування #mercedes

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