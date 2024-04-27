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20:45 27.04.2024

Росіяни п’ять разів обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

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Росіяни п’ять разів обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

У суботу, 27 квітня, росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольський район зі ствольної артилерії, і застосували тринадцять дронів-камікадзе. Також було зафіксовано одне скидання ВОГ із БПЛА, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Під ударом були Нікополь і населені пункти Мирівської та Покровської сільських громад. Під час ранкових артилерійських обстрілів постраждала мешканка Нікополя 1936 року народження, а внаслідок вечірнього влучання FPV-камікадзе травми отримала жінка 1983 року народження. Постраждалим надано необхідну допомогу", - написав Євтушенко в телеграм-каналі.

Загалом пошкоджено дев'ять приватних і два багатоповерхових будинки, шість господарських споруд, агрофірму, два автомобілі та лінії електромережі.

Із тринадцяти дронів-камікадзе Силами оборони України знешкоджено десять.

"Надвечір росіяни знову направили на Нікополь FPV-камікадзе. Наслідки атаки уточнюються. У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій", - додав голова РВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь #наслідки

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