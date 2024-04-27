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14:12 27.04.2024

Ідентифіковано військовослужбовця РФ, причетного до вбивства капітана судна в Голій Пристані 2022 року - Офіс генпрокурора

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Ідентифіковано військовослужбовця РФ, причетного до вбивства капітана судна в Голій Пристані 2022 року - Офіс генпрокурора

Російському військовослужбовцю, який убив капітана буксира "Рідса" в місті Гола Пристань Херсонської області 2022 року, заочно повідомлено про порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України), повідомляють на сайті Офісу генерального прокурора України.

"Увечері 1 листопада 2022 року підозрюваний, перебуваючи на набережній міста Гола Пристань, з автоматичної зброї застрелив капітана буксира РБТ-1 "Рідса" та поранив ще одну цивільну особу. Того дня судно прямувало з Херсона, перевозячи людей. Під час спроби пришвартування російський військовий відкрив прицільний вогонь", - ідеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що, намагаючись приховати цей злочин, окупанти поширювали фейк про нібито обстріл буксира українськими військовими.

Теги: #прокуратура

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