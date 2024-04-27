У Криворізькому районі двоє постраждалих від ракетного удару - обладміністрація

Двоє людей постраждали внаслідок ракетної атаки російських окупантів по Криворізькому району Дніпропетровської області в ніч на суботу, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"До лікарів звернулася ще одна людина, яка постраждала через ракетну атаку. 45-річного постраждалого госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Загалом поранених через цей обстріл в області двоє", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що поранено 39-річного чоловіка. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. "Зранку область пережила чергову масовану атаку. Сили ППО знищили 13 ракет - у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. Але, на жаль, без наслідків не обійшлося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджено енергетичні об'єкти. Сталося кілька загорянь", - повідомив Лисак.