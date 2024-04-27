Події

10:37 27.04.2024

Окупанти атакували вночі 4 ТЕС в Україні, є постраждалі - ДТЕК

1 хв читати

Чотири теплові електростанції "ДТЕК" були обстріляні російськими окупантами під час масованої атаки енергетичної інфраструктури України в ніч на суботу.

"За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу", - повідомляється в телеграм-каналі групи "ДТЕК" уранці в суботу.

За інформацією енергохолдингу, серйозно пошкоджено обладнання підприємств. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки.

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції "ДТЕК" були обстріляні російськими агресорами понад 170 разів.

Теги: #атака #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 27.04.2024
В Україні атаковано об'єкти газової інфраструктури, споживачі та клієнти не постраждають - "Нафтогаз"

В Україні атаковано об'єкти газової інфраструктури, споживачі та клієнти не постраждають - "Нафтогаз"

08:14 27.04.2024
Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

07:50 27.04.2024
Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

19:37 25.04.2024
"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

15:53 24.04.2024
ДТЕК відновив електропостачання споживачів Святошинського району в Києві

ДТЕК відновив електропостачання споживачів Святошинського району в Києві

10:51 24.04.2024
ДТЕК має намір до кінця дня підключити знеструмлених споживачів після ранкової атаки в Одесі

ДТЕК має намір до кінця дня підключити знеструмлених споживачів після ранкової атаки в Одесі

16:28 23.04.2024
Ворог атакував Полтавщину, попередньо, без жертв і постраждалих - голова ОВА

Ворог атакував Полтавщину, попередньо, без жертв і постраждалих - голова ОВА

15:49 23.04.2024
Унаслідок атаки БПЛА в Одесі четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них - діти - Труханов

Унаслідок атаки БПЛА в Одесі четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них - діти - Труханов

06:50 23.04.2024
Ворог атакував Одесу БПЛА

Ворог атакував Одесу БПЛА

16:20 22.04.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, а також три засоби ППО противника

Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

Чергову хвилю ракетної атаки РФ спрямовано на західні області, знову задіяно "Кинджали"

РФ знову обстрілює Україну, кілька груп ракет зафіксовано у східних і південних областях

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли за добу 4 міста і 26 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, 2 людини загинули, 4 постраждали - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів у Херсонській області, 1 житель загинув, 8 поранено - обладміністрація

Знищено російську РЛС "Подльот" - ГУР

Війська РФ атакували у Львівській області об'єкти критичної інфраструктури, жертв немає - Козицький

Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

За добу на Харківщині один загиблий і вісім постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

У Дніпропетровській області в результаті ракетних ударів та артобстрілів пошкоджено енергооб'єкти та понад десять магазинів, поранено двох жителів

Українська авіація за добу атакувала 14 районів скупчення сил противника

Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, а також три засоби ППО противника

На фронті за добу було 94 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 29 атак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА