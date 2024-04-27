Окупанти атакували вночі 4 ТЕС в Україні, є постраждалі - ДТЕК

Чотири теплові електростанції "ДТЕК" були обстріляні російськими окупантами під час масованої атаки енергетичної інфраструктури України в ніч на суботу.

"За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу", - повідомляється в телеграм-каналі групи "ДТЕК" уранці в суботу.

За інформацією енергохолдингу, серйозно пошкоджено обладнання підприємств. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки.

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції "ДТЕК" були обстріляні російськими агресорами понад 170 разів.