Унаслідок нічного ракетного удару по лікарні в Харкові постраждала пацієнтка

ЗС РФ близько 00:30 вдарили двома ракетами С-300 по території лікарні в Салтівському районі Харкова, поліція зафіксувала наслідки обстрілу.

"Уламкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Унаслідок обстрілу пошкоджено неексплуатовану будівлю медустанови, харчоблок і корпус, у якому на момент "прильоту" перебували 60 пацієнтів і 5 працівників лікарні. Пацієнтів із розбитих приміщень перевели в інші корпуси", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.