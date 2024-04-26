РФ атакує Україну ракетами, зокрема "Кинджалами", підвищений рівень загрози ударів у кількох областях

РФ атакує Україну крилатими ракетами (КР), підвищений рівень загрози ударів у кількох областях і Києві, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в п'ятницю ввечері.

"КР на Хмельниччині в західному напрямку!..КР через Черкаську область у напрямку Київської області!.. Зміна напрямку на Вінниччину!", - сказано в телеграм-каналі Повітряних сил.

Як повідомляють ПС ЗСУ, крилата ракета рухається з Тернопільської області в західному напрямку.

Також інформують про пуск ракет "Кинджал".