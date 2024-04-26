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09:22 26.04.2024

Нелегальні онлайн-казино атакують компанію Favbet - заява

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Українська букмекерська компанія Favbet заявляє про інформаційну атаку з боку нелегальних онлайн-казино з російським корінням.

«Нелегальні онлайн-казино з російським корінням розгорнули інформаційну атаку проти однієї з найбільших українських букмекерських компаній Favbet та її засновника Андрія Матюхи», - говориться в заяві компанії, переданій агентству «Інтерфакс-Україна».

«Є всі підстави вважати, що замовниками брудної піар-кампанії проти українського букмекера є саме нелегальні онлайн-казино з російським корінням. Їхня мета – знищити легальний український сегмент грального бізнесу, взяти ринок під свій тіньовий контроль та скасувати всі успішні реформи в цьому секторі, починаючи з 2019 року», - зазначається в заяві.

Favbet вважає, що «вони користуються останнім шансом вільно поширювати свою дезінформацію в інтернеті та мережі Телеграм перед анонсованими владою реформами в цьому напрямі».

«Група компаній Favbet вітає дії влади – Офісу президента, уряду та РНБО – щодо реформи сфери азартних ігор, а також ліквідації незаконних схем та нелегальних онлайн-казино», - підкреслює компанія.

Теги: #казино #атаки #favbet

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