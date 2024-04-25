Події

20:00 25.04.2024

Данія збільшить військову підтримку України ще на 4,4 млрд данських крон у 2024 році

2 хв читати
Данія збільшить військову підтримку України ще на 4,4 млрд данських крон у 2024 році

Уряд і парламент Данії домовилися про збільшення військової підтримки України ще на 4,4 млрд данських крон (EUR590 млн) у поточному році, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

"Сьогодні уряд Данії та Соціалістична народна партія, Данські демократи, Ліберальний альянс, Консервативна народна партія, Соціал-ліберальна партія і Данська народна партія домовилися про збільшення рамок військової підтримки України ще на 4,4 мільярда данських крон у 2024 році", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в четвер.

Міністр оборони Трольс Лунд Пульсен зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Данія була однією з найактивніших країн-донорів.

"Ми маємо продовжувати в тому самому дусі, тому я радий, що широка більшість партій у данському парламенті підтримує додавання додаткових 4,4 млрд данських крон до Фонду військової підтримки України у 2024 р. Вкрай важливо показати українцям, що ми підтримуємо їх у нинішній серйозній ситуації", - наголосив він.

У міністерстві зазначають, що більшу частину вже виділених коштів на військову підтримку на 2024 р. уже було використано. Однак, уряд і парламент Данії погодилися про необхідність подальшої військової підтримки України цього року, тому було ухвалено рішення про її збільшення.

"Метою військової підтримки в рамках Фонду для України у 2023-2028 роках, як і раніше, буде надання прямої військової підтримки Україні у вигляді озброєнь, іншого військового обладнання та зусиль з навчання. Це охоплює закупівлю обладнання, зброї тощо у данських та іноземних оборонних підприємств для передання Україні, а також фінансові пожертвування і співпрацю з іншими країнами для підтримки України", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, представники уряду і парламенту Данії погодилися, що можливості прямих закупівель в української оборонної промисловості можуть бути реалізовані за наявності необхідних механізмів контролю.

Загалом загальна сума військової підтримки в межах Фонду України, з урахуванням її збільшення, становитиме 64,8 млрд данських крон (EUR8,7 млрд) у 2023-2028 рр.

 

Теги: #данія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 23.04.2024
США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

США готують пакет озброєнь для України на $1 млрд

13:42 23.04.2024
Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

12:44 23.04.2024
Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за виділення найбільшого пакета оборонної підтримки

Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за виділення найбільшого пакета оборонної підтримки

12:05 23.04.2024
Литва передала Україні бронетранспортери M577

Литва передала Україні бронетранспортери M577

11:43 20.04.2024
Сирський обговорив із командувачем оборони Данії потреби ЗС України та допомогу

Сирський обговорив із командувачем оборони Данії потреби ЗС України та допомогу

19:13 19.04.2024
Нідерланди виділяють понад EUR200 млн на ППО та артилерійські боєприпаси для України

Нідерланди виділяють понад EUR200 млн на ППО та артилерійські боєприпаси для України

14:27 19.04.2024
США вивчають можливість постачання Ізраїлю танкових та артилерійських снарядів, військового транспорту більше ніж на $1 млрд - ЗМІ

США вивчають можливість постачання Ізраїлю танкових та артилерійських снарядів, військового транспорту більше ніж на $1 млрд - ЗМІ

07:08 17.04.2024
Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

23:06 15.04.2024
Зеленська: Данія дає важливий приклад підтримки України в усіх сферах

Зеленська: Данія дає важливий приклад підтримки України в усіх сферах

21:06 14.04.2024
Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

До Ради надійшла заява Сольського про відставку з посади міністра агрополітики - Стефанчук

Зеленський про закриття неба над Україною західними партнерами: Питання не "чому", а "коли"

Президент на Ставці заслухав доповіді щодо захисту інфраструктури та посилення виробництва зброї

Зеленський відповів республіканцям - противникам надання допомоги Україні: Гроші йдуть насамперед в оборонний сектор США

ОСТАННЄ

Українська авіація завдала за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Оборонний пакет США потрібно направити в Україну якнайшвидше - розмова Зеленського з американськими партійними лідерами

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

ЗС України відбили 82 атаки окупантів за добу на семи напрямках

"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Балаклії зросла до 10

До Ради надійшла заява Сольського про відставку з посади міністра агрополітики - Стефанчук

Окупанти завдали удару по вокзалу Балаклії, постраждали 7 мирних жителів - ОВА

Зеленський про закриття неба над Україною західними партнерами: Питання не "чому", а "коли"

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по селищу Удачному на Донеччині зросла до 3, поранені 4 - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА