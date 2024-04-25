Окупанти завдали удару по Балаклії, постраждали семеро мирних жителів - ОВА

Семеро жителів міста Балаклії Харківської області постраждали внаслідок удару, завданого російськими окупантами по місту, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Є влучання біля залізничного вокзалу. Попередньо, п'ятеро людей постраждали - три жінки і двоє чоловіків. Деталі встановлюють. Усі служби працюють на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в четвер.

Згодом він додав: "Кількість постраждалих збільшилася до семи".