Події

17:35 25.04.2024

Окупанти завдали удару по Балаклії, постраждали семеро мирних жителів - ОВА

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Семеро жителів міста Балаклії Харківської області постраждали внаслідок удару, завданого російськими окупантами по місту, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Є влучання біля залізничного вокзалу. Попередньо, п'ятеро людей постраждали - три жінки і двоє чоловіків. Деталі встановлюють. Усі служби працюють на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в четвер.

Згодом він додав: "Кількість постраждалих збільшилася до семи".

Теги: #удар #балаклія

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