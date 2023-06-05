Події

19:23 05.06.2023

Кількість поранених від ворожого обстрілу Балаклії зросла до дев'яти осіб, троє з них у важкому стані

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Кількість поранених від ворожого обстрілу Балаклії зросла до дев'яти осіб, троє з них у важкому стані

За оновленими даними, внаслідок ворожого обстрілу Балаклії ввечері понеділка постраждали дев'ятеро мирних жителів, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже дев'ятеро поранених, із них троє - у важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що окупанти обстрілювали приватний сектор, за попередніми даними, з РСЗВ "Смерч".

Як повідомлялося раніше, Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Балаклії в понеділок увечері один мирний житель загинув, восьмеро поранені.

 

Теги: #обстріл #поранені #балаклія

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