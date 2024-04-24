Події

19:40 24.04.2024

За добу ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаудар, обстріляв понад 110 населених пунктів України

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За добу ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаудар, обстріляв понад 110 населених пунктів України
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відповідно до зведення, опублікованого в середу ввечері, протягом доби противник завдав авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва Луганської області, Часового Яру, Білої Гори, Андріївки, Калинового, Волфиного, Олександрополя, Архангельського, Костянтинівки Донецької області, Роботиного Запорізької області, Берислава, Кринків Херсонської області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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