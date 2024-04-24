Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

Міністерство оборони опублікувало основні зміни до закону про мобілізацію, що стосуються і військовослужбовців, і цивільних громадян України. Закон про мобілізацію з новими правками, ухвалений парламентом і підписаний президентом України, набуде чинності вже з 18 травня.

Так, серед обов'язків громадян України зазначено:

Під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноважених осіб;

Уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;

Явка за викликом до ТЦК і СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

Повідомлення про причини неприбуття у визначений термін;

Обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;

Надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою;

Призовники та резервісти повинні приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби;

Заборона відправлення за межі України або передачі транспортних засобів, призначених для доукомплектування Збройних сил України;

Можливе залучення до оборонних робіт і виконання мобілізаційних завдань.

Реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного або резервіста (за бажанням).

Заходи впливу за невиконання обов'язків під час мобілізації:

Керівник ТЦК і СП звертається до поліції для адміністративного затримання та доставки громадянина;

Якщо затримання неможливе, керівник ТЦК і СП надсилає громадянину рекомендаційним листом вимогу про виконання обов'язків;

Форму та зміст вимоги визначає Міноборони. День вручення вимоги - день розписки або відмови в отриманні;

Якщо обов'язки не виконані протягом 10 днів, ТЦК і СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги.

Суд приймає рішення;

Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обов'язків, відкликаною - після завершення мобілізації.

ТЦК і СП видає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається таким категоріям громадян:

Заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку;

Особи з інвалідністю I, II, III або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

Сім'ї з трьома і більше дітьми до 18 років, одинокі батьки;

Усиновлювачі, опікуни сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

Особи, які доглядають за хворими членами сім'ї. Військовозобов'язані 1 ступеня споріднення сім'ї, де є члени з інвалідністю I, II груп;

Члени сімей, де є загиблі або зниклі безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з числа Небесної сотні;

Особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники;

Посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління;

Дипломатичні службовці, державні службовці в галузі кібербезпеки та IT (апарату ВРУ, КМУ, ОПУ);

Інші особи, визначені законом.

Військовозобов'язані можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за їхньою згодою, навіть якщо вони належать до категорії осіб, які мають право на відстрочку.

Відстрочка може оформлятися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів на підставі даних з інших державних реєстрів.

Підлягають бронюванню:

Військовозобов'язані в державних органах, органах місцевого самоврядування категорії "А" (усі), "Б" і "В" (до 50%);

У національних органах безпеки, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах;

На мобілізаційних підприємствах та критично важливих для економіки та оборони, включно з кінцевими бенефіціарними власниками.

Порядок бронювання інших категорій військовослужбовців, підприємств, установ та організацій встановлюється законодавством і нормативними актами Кабінету Міністрів України; включає критерії, перелік посад і професій, обсяги бронювання.

Взяття на військовий облік:

Призовники. Громадяни України віком до 25 років, які пройшли медичний огляд, прибули з-за кордону або з інших місцевостей України, набули громадянство України, а також ті, хто закінчив службу або покарання;

Військовозобов'язані. Звільнені з військової служби особи, які мали спецзвання (поліція, прокурори);

Резервісти. Зараховані до військового оперативного резерву або уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.

Зняття з військового обліку:

Призовники, які досягли 25-річного віку, призвані на службу, пройшли базову загальновійськову підготовку, або направлені на альтернативну службу;

Військовозобов'язані, які переїхали в іншу місцевість, призвані на службу, направлені на альтернативну службу, або зараховані до військового оперативного резерву;

Резервісти, що переїхали в іншу місцевість, призвані на службу, прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту, досягли граничного віку перебування на службі в резерві.

Виключення з військового обліку: померлі громадяни, визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими, припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі.

Законопроєкт запроваджує базову військову підготовку та виключає строкову службу. Так, військову підготовку мають пройти громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно) 18-25 років, придатні за станом здоров'я.

Процес направлення включає: медогляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії, прибуття за повісткою до територіального центру для відправлення на навчання. Організація здійснюється районними адміністраціями та територіальними центрами у співпраці з органами місцевого самоврядування.

Порядок і критерії направлення на БВС встановлені законом і нормативними актами Кабінету Міністрів України. Неявка без поважних причин передбачає встановлену законом відповідальність.

Поважні причини неприбуття: стихійні лиха, хвороба, смерть близьких. У разі неприбуття громадянин повинен повідомити територіальний центр протягом трьох діб.

Базова служба триває до 5 місяців у мирний час та особливий період, крім воєнного стану. Так, базова підготовка - до 3 місяців; професійна підготовка - до 2 місяців. Під час воєнного стану - до 3 місяців. Базова підготовка - 1 місяць +.

Крім того, зазначається, що військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб ЗСУ на особливий період. Обов'язок поширюється на державні органи, місцеве самоврядування, підприємства та громадян-власників транспорту. Залучення транспорту відбувається через територіальні центри, Центральне управління або регіональні органи СБУ.

МВС та Міністерство розвитку громад та інфраструктури забезпечують надання відомостей про транспорт, придатний для доукомплектування ЗСУ. Під час загальної мобілізації встановлено обмеження на відправлення, передачу прав власності та інші дії з транспортом, який може бути залучений до ЗСУ.

Повний перелік змін доступний у графіку на сайті Міноборони https://www.mil.gov.ua/news/2024/04/24/zakon-pro-mobilizacziyu-yaki-zmini-uhvaliv-parlament/