Байден підписав закон про надання допомоги Україні

Президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав закон, що передбачає виділення $61 млрд для допомоги Україні.

"Це гарний день для Америки, гарний день для Європи й гарний день для миру в усьому світі... Я щойно підписав закон про пакет заходів із національної безпеки, який ухвалила Палата представників цими вихідними й учора - Сенат. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим і збереже лідерство Америки у світі, і всі це знають", - сказав Байден.