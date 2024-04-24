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18:18 24.04.2024

Байден підписав закон про надання допомоги Україні

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Байден підписав закон про надання допомоги Україні

Президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав закон, що передбачає виділення $61 млрд для допомоги Україні.

"Це гарний день для Америки, гарний день для Європи й гарний день для миру в усьому світі... Я щойно підписав закон про пакет заходів із національної безпеки, який ухвалила Палата представників цими вихідними й учора - Сенат. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим і збереже лідерство Америки у світі, і всі це знають", - сказав Байден.

Теги: #закон #байден #допомога_україні

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