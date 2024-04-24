Події

12:56 24.04.2024

Суд визнав наявність російського громадянства в колишньої топпосадовиці Мін'юсту Прилуцької

2 хв читати
Суд визнав наявність російського громадянства в колишньої топпосадовиці Мін'юсту Прилуцької

Суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції України колишньої заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Марини Прилуцької, яка має громадянство РФ.

Як повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України в середу, відповідне рішення в Шостому апеляційному адмінсуді відстояли діючі представники Міністерства юстиції. "Мова йде про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту, яка з власної ініціативи отримала російське громадянство. Цей факт задокументували співробітники СБУ та поінформували керівництво профільного міністерства для ухвалення рішення", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Марину Прилуцьку, яка обіймала посаду заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту з 2019 до 2021 року, а до того працювала в органах Державної виконавчої служби України.

За інформацією СБУ, на підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю звільнено з посади у 2021 році. "Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління мвс рф по місту москва". У цьому документі було зазначено, що в неї нібито немає російського паспорта", - наголошується в повідомленні.

Однак після ознайомлення з доказовою базою СБУ колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення. "Представники Служби безпеки довели нікчемність документів, виданих державою-агресором про нібито відсутність у неї громадянства рф. Крім того, спецслужба довела, що позивачка не виїжджала в Болгарію, де, з її слів, нібито було отримано відповідні російські документи", - йдеться в повідомленні.

Ексчиновниця може оскаржити це рішення у Верховному Суді. 

Теги: #рф #посадовець #мінюст #громадянство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 24.04.2024
Російські суди в березні винесли рекордну кількість вироків за дезертирство - британська розвідка

Російські суди в березні винесли рекордну кількість вироків за дезертирство - британська розвідка

09:35 24.04.2024
Удари українських дронів і повені призвели до зниження нафтоперероблення в РФ до 11-місячного мінімуму - ISW

Удари українських дронів і повені призвели до зниження нафтоперероблення в РФ до 11-місячного мінімуму - ISW

20:37 23.04.2024
Поблизу Дніпра збито розвідувальний дрон окупантів

Поблизу Дніпра збито розвідувальний дрон окупантів

20:52 20.04.2024
Палата представників США проголосувала за використання заморожених активів РФ для України

Палата представників США проголосувала за використання заморожених активів РФ для України

11:59 20.04.2024
СБУ, ГУР і ССО організували атаку на енергоінфраструктуру РФ, вночі уражено об'єкти у 8 областях - джерело

СБУ, ГУР і ССО організували атаку на енергоінфраструктуру РФ, вночі уражено об'єкти у 8 областях - джерело

08:43 20.04.2024
Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

21:35 19.04.2024
Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний

Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний

04:31 19.04.2024
Директор ЦРУ Бернс попереджає, що Україна може програти війну з Росією до кінця року, якщо США не надішлють більше допомоги

Директор ЦРУ Бернс попереджає, що Україна може програти війну з Росією до кінця року, якщо США не надішлють більше допомоги

20:03 18.04.2024
ЄС розробить додаткові тарифи на російські та білоруські агропромислові товари

ЄС розробить додаткові тарифи на російські та білоруські агропромислові товари

20:01 18.04.2024
Президент Єврокомісії знову каже, що непередбачений прибуток від заморожених росактивів може бути використано для військових потреб України

Президент Єврокомісії знову каже, що непередбачений прибуток від заморожених росактивів може бути використано для військових потреб України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів та 43 артсистеми противника

Байден терміново підпише закон про надання допомоги Україні, щоб почати відправлення зброї та техніки цього тижня

Зеленський подякував Сенату США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні

ОСТАННЄ

Грузія продовжила термін перебування українців без візи до трьох років

У західних областях України в четвер удень 9-14°; на решті території 17-22°

У Києві очікують, що законопроєкт про допомогу Україні Байден підпише негайно – Єрмак

Рада збільшила чисельність Держприкордонслужби на 15 тисяч військовослужбовців

ДТЕК планує відновити електропостачання знеструмлених споживачів Святошинського району Києва протягом двох годин

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Смоленській області - джерело

ВАКС стягнув у дохід держави квартири, автівки та літаки окупаційного голови Запорізької області

Окупанти завдали удару по місцю зберігання несправної автотехніки в Одесі, жертв немає - Сили оборони півдня

ДТЕК має намір до кінця дня підключити знеструмлених споживачів після ранкової атаки в Одесі

Мінсоцполітики України презентувало демографічну стратегію до 2040 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА