Суд визнав наявність російського громадянства в колишньої топпосадовиці Мін'юсту Прилуцької

Суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції України колишньої заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Марини Прилуцької, яка має громадянство РФ.

Як повідомляється в телеграм-каналі Служби безпеки України в середу, відповідне рішення в Шостому апеляційному адмінсуді відстояли діючі представники Міністерства юстиції. "Мова йде про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту, яка з власної ініціативи отримала російське громадянство. Цей факт задокументували співробітники СБУ та поінформували керівництво профільного міністерства для ухвалення рішення", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Марину Прилуцьку, яка обіймала посаду заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту з 2019 до 2021 року, а до того працювала в органах Державної виконавчої служби України.

За інформацією СБУ, на підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю звільнено з посади у 2021 році. "Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління мвс рф по місту москва". У цьому документі було зазначено, що в неї нібито немає російського паспорта", - наголошується в повідомленні.

Однак після ознайомлення з доказовою базою СБУ колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення. "Представники Служби безпеки довели нікчемність документів, виданих державою-агресором про нібито відсутність у неї громадянства рф. Крім того, спецслужба довела, що позивачка не виїжджала в Болгарію, де, з її слів, нібито було отримано відповідні російські документи", - йдеться в повідомленні.

Ексчиновниця може оскаржити це рішення у Верховному Суді.