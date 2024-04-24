Окупанти за добу понад 400 разів обстріляли Запорізьку область, застосувавши артилерію і 147 БПЛА

Окупанти за добу понад 400 разів обстріляли Запорізьку область, застосувавши артилерію і 147 БПЛА різних модифікацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в середу вранці.

"Протягом доби окупанти 428 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", - написав він.

За даними обладміністрації, 147 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне і Роботине.

275 артобстрілів завдано по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків і П'ятихаток.

"Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - уточнив Федоров.