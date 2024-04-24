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02:42 24.04.2024

Війська РФ за минулий день понад 50 разів обстріляли Сумську область, поранено чотирьох жителів

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Війська РФ за минулий день понад 50 разів обстріляли Сумську область, поранено чотирьох жителів

Російські окупанти за минулий день понад 50 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, четверо мешканців зазнали поранень, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 242 вибухи. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманська, Середина-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, по Шалигинській громаді ворог бив із РСЗВ (37 вибухів). Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали 2 особи. Також відбулася атака ворожого дрона типу "FPV" (1 вибух).

По Середино-Будській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (20 вибухів), обстріли з РСЗВ (5 вибухів), артобстріл (10 вибухів). Крім того, ворожий дрон типу "FPV" здійснив атаку (2 вибухи). Унаслідок обстрілу з мінометів дістала поранення одна цивільна людина.

Також по Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів (11 вибухів) та РСЗВ (7 вибухів). Унаслідок обстрілу травмовано місцевого жителя.

Крім того, найбільшу кількість обстрілів з артилерії та мінометів, а також дронів типу "FPV" було зафіксовано в Краснопільській громаді (41 вибух), Юнаківській (30 вибухів), Есманській (29 вибухів), Миколаївській громаді (18 вибухів).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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