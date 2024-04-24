Події

01:17 24.04.2024

Окупанти вдарили по житловому комплексу в Харкові, поки що без постраждалих

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Окупанти вдарили по житловому комплексу в Харкові, поки що без постраждалих

ЗС РФ завдали удару по Шевченківському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Цілеспрямований удар по житловому комплексу в Шевченківському районі. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок удару, завданого, за попередніми даними, С-300, є руйнування цивільної інфраструктури.

"Попередньо: ворог застосував ракети С-300. Є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць влучень триває", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

Теги: #україна #удар #харків

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