Окупанти вдарили по житловому комплексу в Харкові, поки що без постраждалих
ЗС РФ завдали удару по Шевченківському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Цілеспрямований удар по житловому комплексу в Шевченківському районі. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок удару, завданого, за попередніми даними, С-300, є руйнування цивільної інфраструктури.
"Попередньо: ворог застосував ракети С-300. Є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць влучень триває", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.