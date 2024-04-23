ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За відповідне рішення на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок проголосували 243 народні депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, мета законопроєкту - удосконалення адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.

Документ передбачає адміністративну відповідальність за торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання документа дозвільного характеру. Законопроєкт запроваджує штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн із конфіскацією предметів торгівлі та грошей, одержаних унаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

За дії, вчинені повторно протягом року, передбачено повторний штраф у розмірі від 34 тис. грн до 85 тис. грн із конфіскацією предметів торгівлі та коштів, одержаних унаслідок цього адміністративного правопорушення.

Водночас придбання, зберігання, пересилання, транспортування без мети збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів чи рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку, вчинене у значному розмірі, спричиняє накладення штрафу на громадян до 1700 грн із конфіскацією, а на посадових осіб, ФОПів - від 1700 до 4250 грн із конфіскацією.

Крім того, законопроєкт розмежовує адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконний обіг підакцизних товарів (крім випадків виготовлення) залежно від обсягу таких товарів.

Бюро економічної безпеки України буде наділено правом складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.

Депутати впевнені, що ухвалення законопроєкту ефективно протидіятиме незаконному обігу підакцизних товарів, підвищить ефективність провадження у справах про адміністративні правопорушення з обігом підакцизних товарів.