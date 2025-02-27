Економіка

15:12 27.02.2025

БЕБ у січні вилучило підакцизних товарів на понад 488 млн грн

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БЕБ у січні вилучило підакцизних товарів на понад 488 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у січні 2025 року направили до суду кримінальні провадження, за якими було відшкодовано 643,1 млн грн, що в 4,9 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила пресслужба БЕБ у Telegram.

"В результаті протидії незаконному обігу підакцизних товарів детективи БЕБ вилучили 64 309 пачок сигарет, майже 6 млн марок акцизного податку, 1 000 тонн лікеро-горілчаних виробів, 581,6 тонни дизелю, 7 одиниць обладнання для АЗС тощо. Загальна вартість вилученого становить понад 488 млн грн", - підкреслили в БЕБ.

Згідно з повідомленням, БЕБ у січні повідомило про підозру 127 особам (у січні 2024 року - 89 особам). До суду направлено 96 кримінальних проваджень. З них з обвинувальним актом - 63. Крім того, 10 кримінальних проваджень відносно 35 осіб скеровано до суду за фактами вчинення кримінальних правопорушень у складі організованих злочинних груп.

Крім того, в січні 2025 року трьох осіб повідомили про підозру в контрабанді, три кримінальні провадження БЕБ направило до суду. Ще дев'ятьом особам Бюро повідомило про підозру та стільки ж кримінальних проваджень скерувало до суду за ст.209 Кримінального кодексу "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ". З них дві особи перебували у складі організованих злочинних груп. Сума виявлених легалізованих доходів склала 107,3 млн грн.

Теги: #беб #підакцизні_товари

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